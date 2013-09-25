وزير الطيران يودع أول أفواج حجاج القرعة من مطار القاهرة

شهد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، والطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ظهر اليوم الأربعاء، توديع أول أفواج حجاج القرعة المسافرين من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لأداء فريضة الحج هذا العام، وهم من حجاج محافظة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذى لبعثة الحج وعدد كبير من قيادات الطيران المدنى ومصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوى.

وأعطى وزير الطيران المدنى توجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، والعمل على راحتهم وتذليل أى عقبات تواجههم خلال مرحلة السفر والعودة، لما يستحقه الشعب المصرى العظيم من رعاية وتقدير وخدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد المهندس عبد العزيز فاضل أن غرفة عمليات الوزارة التى تضم كافة الجهات والهيئات العاملة فى موسم الحج تتابع عن كثب حركة الطيران من وإلى وعبر مطار القاهرة الجوى بصفة عامة ورحلات الحجاج المصريين التى تقلع من مطار القاهرة والمطارات المصرية بصفة خاصة، وذلك بالتنسيق مع وزارت الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى، فضلاً عن الاتصال الدورى بسلطات الطيران المدنى السعودى، لضمان عدم حدوث أى معوقات تعطل عملية تفويج الحجاج إلى الأراضى المقدسة، وكذلك المتابعة المستمرة لجداول التشغيل والتعامل مع أى مستجدات تطرأ عليها.

كما وجه الوزير التحية للسلطات السعودية على الخدمات والتسهيلات التى تقدمها لحجاج بيت الله الحرام، والتى تعكس روح التعاون والأخوة التى تربط الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى.

من جانبه، صرح الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن مصر للطيران وفرت كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، قائلا، "ندعو الله أن يتقبل منهم هذه الفريضة المباركة، وأن يعيننا على خدمتهم وراحتهم"، وأضاف، "من المقرر أن تسير الشركة هذا العام 240 رحلة بواقع 134 رحلة لجدة و106 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 64 ألف حاج من الحجاج المصريين، بالإضافة إلى تسيير 1623 رحلة خاصة لنقل 5400 حاج من حجاج أكرا بدولة غانا، فضلاً عن تسيير رحلات أخرى لنقل حجاج أبوجا بنيجيريا، وقد بدأ الجسر الجوى لمرحلة الذهاب إعتباراً من 22 سبتمبر الحالى ومن المقرر أن ينتهى فى 9 أكتوبر القادم".

من ناحية أخرى، صرح الطيار طارق كامل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المـقرر أن تسير الشــركة اليوم الأربعاء 7 رحــلات جوية بـواقع 4 رحــلات إلى المدينة المنورة و3 رحلات إلى جدة لنقل 1320 حاجا من حجاج قرعة محافظة المنوفية وبعثة وزارة الصحة، وبعض حجاج الترانزيت وشركات السياحة، ليصل بذلك عدد الحجاج الذين نقلتهم الشركة منذ بداية الموسم وحتى نهاية رحلات اليوم الأربعاء 4233 حاجاً، وذلك على متن 22 رحلة جوية بواقع 1041 حاجاً تم نقلهم على متن 7 رحلات جوية إلى جدة و3192 حاج تم نقلهم على متن 15 رحلة جوية إلى المدينة المنورة".

وعن رحلات غد الخميس 26 سبتمبر، أوضح كامل أنه من المقرر أن تُسير الشركة غدا 9 رحلات جوية بواقع 7 رحلات إلى المدينة ورحلتين إلى جدة لنقل 2107 حجاج من حجاج جمعيات الجيزة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية وقرعة البحيرة والمنوفية وبعض حجاج ترانزيت أمستردام وجوهانسبرج وباريس ونيويورك وبرشلونة، بالإضافة إلى رحلة واحدة من أكرا إلى المدينة.

وكعادتها السنوية احتفالاً بهذه المناسبة، قام الطيار حسام كمال والطيار طارق كامل بتقديم قسيمة نقدية بقيمة تذكرتين حج فاز بهما اثنان من الحجاج المسافرين اليوم خلال السحب العلنى على أرقام تذاكر سفر إحدى الرحلات، وفاز بالجائزة كل من الحاج محمد مصطفى، والحاجة عزة فؤاد من محافظة المنوفية، والسماح بوزن زائد 23 كجم لعدد عشرة حجاج.

وأهابت مصر للطيران بالحجاج ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

وشددت على ضيوف الرحمن ضرورة عدم الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل شنط العفش فى مرحلتى الذهاب والعودة، والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة خاصة تطعيم اللقاح الرباعى (CYW BS) وكذلك أخذ تطعيم الأنفلونزا البشرية الموسمية وذلك طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضحت أنه يُسمح للحاج بحقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما تسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على تكون محكمه الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.

وطلبت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة سرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات.



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