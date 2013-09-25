الخارجية: ترحيل 800 مصرى من ليبيا لحيازتهم تأشيرات مزورة

أعلنت وزارة الخارجية ترحيل قرابة 800 مصرى من ليبيا بسبب دخولهم البلاد بتأشيرات مزورة، محذرة من تداول تأشيرات مزورة صنعت فى الصين يتم استخدامها لدخول المصريين إلى ليبيا سواء الأفراد أو مراكب الصيد.

ودعا مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيرى خلال لقائه بالمحررين الدبلوماسيين، اليوم الأربعاء، إلى عدم اللجوء إلى أى وسطاء أو جهات لاقتناء هذه التأشيرات ما لم تكون هذه التأشيرات صادرة من السفارة والقنصلية الليبية، أو عبر جهات معتمده من الجانب الليبى، مؤكداً أهميه تفهم الظروف التى تمر بها ليبيا وحاجتها إلى ضبط حدودها.