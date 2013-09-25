كيف سيكون اللقاء الأول بين منتخب مصر واستاد الدفاع الجوي

بعد أن أعلن طاهر أبوزيد وزير الرياضة عن احتضان ملعب 30 يونيو أو ما يعرف باستاد الدفاع الجوي لمباراة مصر الحاسمة والفاصلة أمام غانا في تصفيات كأس العالم، كيف سيكون اللقاء الأول بينهما؟

المنتخب المصري لم يسبق له وأن خاض أي مباراة ودية أو رسمية من قبل على استاد الدفاع الجوي منذ أن بدأ يستقبل مباريات الفرق المصرية في 2012.

حينما تقام المباراة الفاصلة بين مصر وغانا في تصفيات سيكون الفراعنة على الموعد الأول مع ملعب 30 يونيو والذي يقع بالقاهرة.

استاد الدفاع الجوي تاريخه مع الكرة المصرية بسيط جدا، خاض إذ تعد أهم مباراة لعبت عليه كانت للأهلي أمام صن شاين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 التي أهلته للمباراة النهائية قبل أن يتوج بلقبها.

والتساؤل هل يصبح استاد الدفاع الجوي فأل حسن على المنتخب المصري ويصل إلى كأس العالم من خلاله بعد غياب 24 عاما أم العكس؟