حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتجديد عضوية المجلس الاستشاري للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تجديد عضوية المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة.

وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم/ 9 / لسنة 2013 ..على تجديد مدة عضوية أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة المعينين بموجب المرسوم الأميري رقم28 لسنة 2011 لمدة سنتين تبدأ إعتبارا من تاريخ افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن.

وأشارت المادة الثانية إلى أنه يعمل بهذا المرسوم إعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

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