أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتجديد عضوية المجلس الاستشاري للإمارة

Google+ Print
حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتجديد عضوية المجلس الاستشاري للإمارة حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتجديد عضوية المجلس الاستشاري للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تجديد عضوية المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة.

 وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم/ 9 / لسنة 2013 ..على تجديد مدة عضوية أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة المعينين بموجب المرسوم الأميري رقم28  لسنة 2011 لمدة سنتين تبدأ إعتبارا من تاريخ افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن.

 وأشارت المادة الثانية إلى أنه يعمل بهذا المرسوم إعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية