10 مفاهيم خاطئة عن الرياضة...تجنبيها!

إن التمرين الرياضي الذي يُمارس بطريقة خاطئة قد يؤدّي إلى حالات من التعب المزمن والضعف في القوة العضليّة للجسم.

"سيدتي نت" تسأل مدرّبة اللياقة والرياضة البدنيّة "بدور سالم بن عفيف" عن المفاهيم العشرة الخاطئة الأكثر شيوعاً، في أثناء ممارسة الرياضة:

1 ـ طول فترة التدريب تفيد في فقد الوزن الزائد x

يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى انخفاض معدّل الخصوبة عند النساء، وإلى اضطرابات في فترات الحيض قد تصل إلى انقطاع الدورة الشهرية.

2 ـ تمرينات الإحماء هي مضيعة للوقت! x

لتمرينات الإحماء فوائد عدّة، فهي تُعطي ليونة للجسم، وتحدّ من التهاب المفاصل، وتُساهم في تحضير القلب والرئتين لاستيعاب النشاط الحركيّ، بالإضافة إلى مساهمتها في تنشيط الدورة الدموية.

3 ـ التعرّق هو مؤشر إلى التدريب الجيّد x

إنّ التعرّق في أثناء الـ20 دقيقة الأولى من التدريب ليس سوى نقص في سوائل الجسم، فيما إحراق الدهون لا يتمّ سوى بعد 60 أو 90 دقيقة من التدريبات.

4 ـ الراحة في التدريب تبطئ إحراق الدهون x

إنّ التدريب الرياضيّ الذي تتخلّله فترات بسيطة من الراحة، بمعدّل 5 دقائق بعد كلّ 25 دقيقة من الحركة ينشّط الدورة الدمويّة ويعزّز القوة العضلية في الجسم ويزيد معدّل الأيض الغذائيّ، بما يعمل على سرعة إحراق الدهون وإذابتها.

5 ـ التوقّف عن الرياضة يحوّل العضلات إلى دهون x

إنّ التوقّف عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة يؤدي إلى سرعة تراكم الدهون حول الكتلة العضلية في الجسم، وخصوصاً على مستوى الذراعين والوركين والساقين، نتيجة قلّة النشاط وانخفاض معدّل الأيض الغذائيّ.

6 ـ تأخير وقت التمرين اليومي أفضل x

إنّ ممارسة الرياضة في الليل تؤدّي إلى القلق والأرق، علماً أن الموعد الأفضل لممارستها يكمن في الفترة الممتدّة من الصباح الباكر وحتّى الظهيرة.

7 ـ يمكن تناول ما تريدينه من طعام ما دمت تواظبين على الرياضة! x

عند بذل مجهود بدنيّ عادي (بدون رياضة) يحتاج كلّ كيلوغرام من الجسم إلى سعرة حرارية في كلّ ساعة زمنيّة من اليوم. فعلى سبيل المثال، يحتاج الجسم الذي يزن 60 كيلوغراماً ويقوم بمجهود عادي إلى 1440 سعرة حرارية يوميّاً، يتمّ احتسابها وفق المعادلة التالية:1 سعرة حرارية × 60 كيلوغراماً × 24 ساعة، بينما يحتاج كلّ كيلوغرام من الجسم، عند ممارسة الرياضة، إلى ما يتراوح بين 1.5 و1.8 سعرة حرارية في كلّ ساعة زمنيّة من اليوم، حسب قوة النشاط البدنيّ المبذول.

8 ـ الرياضة وقلّة الغذاء ينقصان الوزن x

إنّ إهمال تناول الوجبات الرئيسة يُضعف قدرتك على ممارستك الرياضة بشكل جيّد. ولذا، ينصح بأهميّة تحقيق التوازن الرياضيّ الغذائيّ، الذي يتمّ تحديده وفقاً لعوامل معيّنة، تشمل الجنس والعمر ودرجة النشاط، بإشراف مدرّب رياضيّ وخبير في التغذية.

9 ـ يجب ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام x

إنّ كفاءة الجسم وقدرته على ممارسة الرياضة تضعف كثيراً بعد تناول الطعام، نتيجة قيامه بتوجيه غالبيّة طاقته الحراريّة إلى المعدة. لذا، يفضّل ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام بساعتين إلى 3 ساعات.

10 ـ الحمّام الساخن بعد التمرين مفيد للعضلات x

إنّ الحمّام البارد، لا الساخن، مفيد للعضلات والجسم، إذ يساعد في زيادة سرعة تدفّق الدم المليء بالأوكسجين في أجزاء الجسم كافّة، ما يعمل على إذابة الدهون.

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