شمس الكويتية للنساء: "من حقنا نسوق"

يبدو أنّ نجمة الغناء شمس المثيرة للجدل لاتكل ولاتمل من تقديم كل ماهو غريب وجديد في مواضيع أغانيها إذ من المقرر أن تطرح قريبا أغنية بعنوان

"من حقنا نسوق" وهي من كلمات الشاعر عبدالله العماني، وألحان "المحب" وتوزيع مهند خضر، وإشراف محمد المهدي، والتي تقول في مقدمتها:

لا صدق اذا مو فاضي قولي من يوديني

هي شوف تخليني اسوق يعني تخليني

أعرف وخبرة بالقيادة تراني ماني خوافه

وأنا يا حبيبي دغري ودايم واضحة وشفافه.

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