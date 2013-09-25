الخارجية: تشكيل فريق عمل لبحث الإشراف على استفتاء الدستور والانتخابات

أعلن السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، ان وزير الخارجية نبيل فهمى وجه بتشكيل فريق عمل يرأسه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية وعدد من الدبلوماسيين بالخارجية لبحث ومناقشة استعدادات وزارة الخارجية للإشراف على استفتاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بالنسبة للمصريين فى الخارج.

وقال العشيرى خلال لقائه بالمحررين الدبلوماسيين اليوم، إن فريق العمل سيقوم بالاستفادة من الدروس والخبرات السابقة لوزارة الخارجية من خلال عمليات التصويت السابقة فى البعثات المصرية بالخارج.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ومنذ فترة طويلة، تتواصل مع أبناء مصر فى الخارج فى كل ما يهمهم من قضايا، وقبل أن تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور عملها تقدمت وزارة الخارجية للجنة رسميا بمطلبين أساسياً أولهما تحديد جلسات استماع مع لجنة الخمسين لممثلى المصريين بالخارج ويتم الإعلان عنها قبل الموعد بوقت كافٍ وبالفعل تمت الجلسة أول أمس الاثنين وحضرها عدد من أبناء مصر فى الخارج، والمقترح الثانى الذى تقدمت به الوزارة للجنة الخمسين أن تقوم اللجنة بإتاحة التواصل الإلكترونى بين اللجنة والمصريين فى الخارج فى أى مكان بالعالم حيث يستطيع أى مصرى فى أى مكان أن يتواصل برأيه ومقترحاته وهو ما تم بالفعل.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية لإيفاد بعثات أو مأموريات لإصدار بطاقات الرقم القومى للمصريين فى الخارج، مشيرا إلى أنه منذ شهر يناير الماضى وحتى 24 سبتمبر الجارى تم إيفاد 16 مأمورية إلى مدن العالم لإصدار بطاقات رقم قومى- بشرط أن لا يقل عدد الراغبين فى استخراج البطاقات فى أى دولة لا يقل عن 500 طلب- وكان آخرها فى نيويورك وواشنطن.

وشدد على أهمية إصدار بطاقات الرقم القومى لأنه المستند الأساسى للقيد فى الجداول الانتخابية والمشاركة فى الاستفتاءات أو الانتخابات القادمة.

وأوضح أن هناك أفكار كثيرة تقدم بها المصريين بالخارج لتطوير أسلوب التصويت، وأن كل هذه المقترحات قيد البحث والدراسة من جانب الوزارة واللجنة العليا للانتخابات، مضيفاً أنه سوف يكون هناك اجتماع بين المسئولين فى الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قريبا لبحث استعدادات البعثات لتصويت المصريين والاقتراحات والتوصيات لتسهيل إجراءات التصويت.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت البعثات الدبلوماسية ستشرف على انتخابات المصريين فى الخارج والاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية، أوضح السفير العشيرى أننا سوف نستطلع ذلك لأن التشريع هو الذى سيحكم عملية الانتخابات القادمة بالنسبة للمصريين فى الخارج.