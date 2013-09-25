وزير البحث العلمى: الحكومة السابقة اعتمدت 50% فقط من ميزانية الوزارة

ناقش الدكتور رمزى جورج، وزير الدولة للبحث العلمى خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ ولقائه بالمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ مع المحافظ مشكلة السحابة السوداء، موضحاً أن محافظة كفر الشيخ من أكبر المحافظات المنتجة للأرز.

ويأتى ذلك من خلال دراسة إنشاء مصنع لإنتاج لب الورق من قش وتصنيع علف حيوانى ومبيدات حشرية مقاومة ليرقات الناموس، وبخصوص مشكلة مصرف كوتشينر الملوث للبيئة قال، إنه تم عقد عدة اجتماعات بمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وأن وزارة البحث العلمى دورها التنسيق مع وزارة البيئة بتقديم الأبحاث العلمية لمساعدتها.

وأضاف وزير البحث العلمى فى زيارته التى رافقه فى الزيارة الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن اهتمام بالبحث العلمى فى المرحلة القادمة لتنمية المشروعات الصغيرة والعمل على التنمية البشرية امتلاك المليارات بدون تنمية بشرية، مشيراً إلى أن ميزانية الوزارة مليار و100ألف ميزانية وما دخل الوزارة فقط 50% خلال الحكومة السابقة.

وتابع " لدينا برنامج فضاء مصرى لا يعلم عنه شيئا، ولكن تنمية الثروات المتعددة ومعرفة ما لدينا من ثروات ومياه وغيرها، وسيكتب فى الدستور أن 2% من الناتج القومى للبحث العلمى".

وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم وتشكيل منظومة البحث العلمى لتستمر فترة كبيرة، مطالبا بالاستعانة بكل من يعمل بالبحث العلمى من خلال صناع القرار لأى منشأة قطاع عام أو خاص، مشيرا إلى أنه سيحول البحث العلمى لوزارة خدمية لـ35 وزارة أخرى لحل لكل مشكلة.