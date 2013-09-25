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هاينكس وهيدينك أبرز المرشحين لخلافة تريم في جالاتاسراي

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هاينكس وهيدينك أبرز المرشحين لخلافة تريم في جالاتاسراي هاينكس وهيدينك أبرز المرشحين لخلافة تريم في جالاتاسراي

تسببت إقالة فاتح تريم من تدريب جالاتاسراي في فتح باب الشائعات حول هوية خليفته، حيث تداولات وسائل الإعلام التركية أسماء مثل الألماني يوب هاينكس والهولندي جوس هيدينك.

وبحسب ما نشرته اليوم صحيفة (أقسام)، تبحث إدارة النادي احتمالية التعاقد مع هاينكس كمدرب، ومصطفى دينزلي كمدير فني.

وتنظر إدارة النادي لدينزلي، الذي درب الأندية الثلاثة الكبرى في كرة القدم التركية: فنربخشة وجالاتاسراي وبشيكتاش، على أنه المدرب الوحيد في تركيا الذي يعادل تريم في شعبيته.

بدورها تكهنت صحيفة (حرييت) بقائمة تضم أربعة مدربين من بينهم هاينكس نفسه، إلى جانب هيدينك والروماني ميركيا لوسيسكو والإيطالي روبرتو مانشيني، مشيرة إلى أن دينزلي هو التركي الوحيد المرشح لشغل المنصب.

وأقيل تريم بعد أسبوع من الخسارة 1-6 أمام ضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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