«المصري اليوم» تنشر الأسعار المخفضة للسلع الرسمية قبل اعتمادها بـ«المجمعات»

|م
|اسم السلعة
|العبوة
|سعر البيع للمستهلك بالجنيه للعبوة
|أسعار البيع المقترحة بعد التخفيض
|1
|زيت طعام خليط حسب النوعية
|زجاجة 1 لتر
|9,00_ 10,00
|8,00_ 9,00
|2
|زيت بذرة قطن
|زجاجة 1 لتر
|9,25 _ 9,50
|8,50 _8,75
|3
|زيت عباد شمس حسب النوعية
|زجاجة 1 لتر
|11,00 _ 12,00
|10,00 _ 11,00
|4
|سكر أبيض مكرر
|أكياس 1 كجم
|4,50
|4,00
|5
|دقيق فاخر 72%
|أكياس 1 كجم
|3,75
|3,25
|6
|مكرونة من دقيق فاخر 72%
|أكياس350 كجم
|1,50 _ 1,75
|1,25 _ 1,50
|7
|أرز مصرى مكسر 10%
|أكياس 1 كجم
|4,00 _ 4,25
|3,50_3,75
|8
|سمن نباتى
|علبة صفيح 1 كجم علبة صفيح 2 كجم
|11,50_12,00 23,00 _24,00
|10,00 _11,00 21,00 _22,00
|9
|شاى معبأ/ العروسة
|40جم 100 جم 250 جم
|1,50 3,50 8,75
|1,25 3,00 7,50
|10
|عدس أصفر مجروش
|بالكيلو
|8,00
|6,75
|11
|عدس أصفر /بجبه
|بالكيلو
|7,50
|6,50
|12
|فول مدمس صحيح بلدى
|بالكيلو
|7,50
|6,50