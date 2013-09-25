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«المصري اليوم» تنشر الأسعار المخفضة للسلع الرسمية قبل اعتمادها بـ«المجمعات»

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«المصري اليوم» تنشر الأسعار المخفضة للسلع الرسمية قبل اعتمادها بـ«المجمعات» «المصري اليوم» تنشر الأسعار المخفضة للسلع الرسمية قبل اعتمادها بـ«المجمعات»
م اسم السلعة العبوة سعر البيع للمستهلك بالجنيه للعبوة البيع المقترحة بعد التخفيض
1 زيت طعام خليط حسب النوعية زجاجة 1 لتر 9,00_ 10,00 8,00_ 9,00
2 زيت بذرة قطن زجاجة 1 لتر 9,25  _ 9,50 8,50 _8,75
3 زيت عباد شمس حسب النوعية زجاجة 1 لتر 11,00 _ 12,00 10,00 _ 11,00
4 سكر أبيض مكرر أكياس 1 كجم 4,50 4,00
5 دقيق فاخر 72% أكياس 1 كجم 3,75 3,25
6 مكرونة من دقيق فاخر 72% أكياس350   كجم 1,50 _ 1,75 1,25 _ 1,50
7 أرز مصرى مكسر 10% أكياس 1 كجم 4,00 _ 4,25 3,50_3,75
8 سمن نباتى علبة صفيح 1 كجم علبة صفيح 2 كجم 11,50_12,00   23,00 _24,00 10,00 _11,00   21,00 _22,00
9 شاى معبأ/ العروسة 40جم 100 جم 250 جم   1,50 3,50 8,75       1,25 3,00 7,50    
10 عدس أصفر مجروش بالكيلو 8,00 6,75
11 عدس أصفر /بجبه بالكيلو 7,50 6,50
12 فول مدمس صحيح بلدى بالكيلو 7,50 6,50

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