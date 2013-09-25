الكهرباء تنتهي من مسودة مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

كتب : نادية الدكرورى منذ 1 دقيقة

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم، الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية للشروط المرجعية لنطاق أعمال الاستشارى التنفيذى لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى.

وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات صحفية أمس إن الوزارة راجعت الشروط المرجعية وتضمين الملاحظات الفنية للجانبين المصرى والسعودى.

أضاف إمام أن القطاع راجع القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية، ومن المقرر إرسال كراسة الشروط لها أوائل الشهر المقبل. والاتفاق على توقيع الاتفاقيات التشغيلية والتجارية للمشروع نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المخطط الانتهاء من تشغيل المشروع عام 2016، على أن تجرى اختبارات التشغيل عام 2015، ويقوم مشروع الربط الكهربائى على تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة (بعد غروب الشمس) إلى حوالى 3 آلاف ميجاوات للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين أثناء فترة الذروة (وقت الظهيرة) بالسعودية وفى مصر بعد غروب الشمس.