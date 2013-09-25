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السفارة الفلسطينية تستنكر تصريحات "أبومرزوق" حول توريطها لـ"حماس" بإحضار قنابل إلى القاهرة

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السفارة الفلسطينية تستنكر تصريحات "أبومرزوق" حول توريطها لـ"حماس" بإحضار قنابل إلى القاهرة السفارة الفلسطينية تستنكر تصريحات "أبومرزوق" حول توريطها لـ"حماس" بإحضار قنابل إلى القاهرة

كتب : بهاء الدين محمد منذ 2 دقيقة

استنكرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة "ما تصر حركة حماس وناطقيها الرسميين على نشره من أكاذيب أو اتهامات مضللة بحق سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وسفيرها وكوادرها".

وأشارت السفارة في بيانها إلى ما جاء على لسان موسى أبومرزوق، القيادي بحركة حماس لصحيفة "الحياة"، والتي اتهمها فيها بإحضار قنابل إلى القاهرة من صنع حماس لتوريط الحركة بتدخلها في الشأن المصري؛ استنادا إلى الوثائق المفبركة التي وزعتها حماس في شهر رمضان الماضي والتي تم تفنيدها من قبل السفارة مسبقا.

كما أكدت السفارة، أنه لا يوجد أي موظف في السفارة يحمل صفة ملحق أمني؛ والإصرار على هذا الادعاء، إنما يعبر عن اختلاق أمور غير واقعية.

وأكدت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مجددا أنها سفارة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وأنها لا تميز بين أحد كان؛ وأن لديها مهامًا ستظل محافظة عليها انطلاقا من مسؤولياتها تجاه شعبها ووطنها ومسؤوليتها القومية لتمتين العلاقة مع جمهورية العربية حكومة وشعبا؛ وأن ما تختلقة حماس من اتهامات إنما تأتي في إطار الممارسات اللامسؤولة وتخبط الحركة في تصديرها لأزماتها الداخلية مع اتهاماتها المستمرة للإعلام المصري.

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