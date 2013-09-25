الشرطة الإسرائيلية تنسحب من ساحات المسجد الأقصى

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من ساحات المسجد الأقصى، وأزالت السلاسل الحديدية عن أبواب المسجد القبلي، بعد اقتحامها الساحات عبر بابي السلسلة والمغاربة، واعتدائها على المصلين بالضرب.

وأكد الشيخ عزام الخطيب، مدير عام الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، في تصريح له، اليوم، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة، صباح اليوم، كما منعت دخول المستوطنين المتطرفين مجددا إلى الأقصى، مشيرا إلي أن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى في وقت لاحق من باب المغاربة، وصولا إلى باب السلسلة الذي توقفوا عنده.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات المواطنين من مدينة القدس وأراضي 48، اعتكفوا في المسجد لليلة الثانية على التوالي، للتصدي للمستوطنين الذين أعلنوا نيتهم اقتحام الأقصى صباح اليوم، وإقامة شعائر وطقوس تلمودية في باحاته، بمناسبة اليوم الأخير لعيد العرش اليهودي .