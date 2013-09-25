خبيرة تجميل تفسر اختيار آمال ماهر ضمن أجمل 50 امرأة: عظام الوجه وطول الرقبة هما السبب

كتب : روان مسعد منذ 12 دقيقة

قالت خبيرة التجميل الشهيرة، أميرة الزاهد، إن تفاصيل عظام وجه الفنانة آمال ماهر منحها جاذبية، وضعتها ضمن قائمة أجمل 50 امرأة على مستوى العالم.

وأضافت أميرة، لـ"الوطن"، أن لدى بعض السيدات عظام وجه في الجهة اليمنى مختلف عن شكله في اليسرى، ما يعطي شكل منفر للوجه، لكنها أكدت أن هذا الأمر يعالج ببساطة بواسطة عمليات التجميل.

وعللت خبيرة التجميل اختيار آمال ماهر في الترتيب رقم 37، بقولها "رسمة وجهها مع طول الرقبة وتناسق العظام بالنصفين الأيمن والأيسر أعطت جاذبية خاصة، بعيدًا عن الجمال في شكل الملامح".