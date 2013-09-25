القبض على أحمد أبو حجي عضو مجلس الشعب السابق في الأقصر

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 50 دقيقة

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر القبض على أحمد أبو حجي، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المحل بسوهاج، أثناء مروره على كمين بالأقصر في طريقة لمحافظة أسوان، لصدور حكم ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية تزوير.

كان اللواء مصطفى بكر، مدير أمن القصر، تلقى بلاغا من العميد عصام الحملي، مدير المباحث الجنائية بالأقصر، بتمكن قوة كمين مركز شرطة طيبة برئاسة النقيب إسلام حماد، والملازم أول أحمد زاهر، من ضبط أحمد محمد متولي درويش، وشهرته أحمد أبو حجي، والصادر ضده حكم غيابي بالحبس 3 سنوات، لاستعماله محرر رسمي مزور في دعوى تسليم قطعة أرض بحوض ياسين بك العارف بزمام بندر سوهاج، وذلك أثناء مروره في إحدى السيارات قادما من محافظة سوهاج وفي طريقه إلى محافظة أسوان في إحدى الكمائن شمال الأقصر.