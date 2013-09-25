"كهرباء جنوب الدلتا" تعاقب موظفا إخوانيا سب رؤساءه وهددهم في عهد "المعزول"

العاملون بالشركة: الموظف الإخواني لم يجرؤ أحد على معاقبته بسبب قربه من نظام "الإخوان"

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحى منذ 30 دقيقة

أصدر المسؤولون بشركة كهرباء جنوب الدلتا قرارًا بإحالة موظف إخواني للتحقيق وخصم 3 أيام من راتبه عقابًا له على إهانة رؤسائه وزملائه وتهديدهم أثناء فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم بدعوى أنه قريب منه وعلى معرفة شخصية به، كما منحت الشركة الحق للمتضررين من السب والقذف بالرجوع عليه قانونًا وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

وأوضح الموظفون بالشركة أن المهندس أسامة عفيفي تم نقله عقب تولي الدكتور محمد مرسي الحكم من كهرباء الريف وقام بالعمل بالشركة بقسم التحكم الآلي وهو المسؤول فنيًا عن 3 قطاعات وهي قطاعات الغربية والمنوفية والقليوبية ولذا يعد من أهم الأقسام بالشركة ولكنهم فوجئوا بقيامه بالتعدي بالسب عليهم وعلى رؤسائهم وتهديدهم بصورة مباشرة لكونه على صلة قريبة برئيس الجمهورية ويحمل هاتفه الشخصي لكونه من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين وكذلك لأنه بصلة كبيرة بكل المسؤولين بحكومة قنديل.

وأكد الموظفون أنه بالرغم من أن ملفه متخم بالمخالفات بالقرارات أرقام 3 لسنة 2005 و4 لنفس السنة ورقم 6 أيضًا، علاوة على العديد من قرارات الجزاء الأخرى كان آخرها قرار نقل عام 2012 تم وقفه إداريًا، إلا أن أحدًا لم يجرؤ على المساس به بسبب علاقته الوطيدة بنظام الإخوان، وعندما قام الرئيس الأسبق للشركة المهندس رمضان بخيت بالمطالبة بنقل هذا الموظف من الشركة ومعاقبته فكانت النتيجة الإطاحة به والإبقاء على الموظف الإخواني.

وأشاروا إلى أنهم قدّموا مذكرة رسمية لرئيس الشركة تطالب بنقل الموظف وعللوا ذلك بالخوف من حدوث كارثة بمركز التحكم الآلي ولم يستبعدوا أن يلجأ المذكور لأعمال تخريبية متعمدة كنوع من الانتقام عقب عزل الرئيس مرسي وإلقاء القبض على العديد من أعضاء الجماعة الإخوانية.