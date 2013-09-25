عودة تدريجية لحركة القطارات السبت المقبل: 10 رحلات للوجه البحري.. و4 للقبلي

خسائر الهيئة تجاوزت 180 مليون جنيه

كتب : سلامة عامر منذ 9 دقائق

قررت هيئة السكك الحديدية، إعادة تشغيل حركة 14 قطارًا، السبت المقبل على الخطوط الطويلة، بمعدل 10 رحلات لقطارات الوجة البحري في المسافة مابين بنها والإسكندرية، و4 رحلات لقطارات الوجه القبلي في المسافة ما بين أسوان وقنا، بعد تأكيد إدارة السكك الحديدية للجهات الـمنية على تأمين السكة هندسيًا تمهيدًا لعودة حركة تشغيل القطارات كليا بالقطارات المكيفة على كل الخطوط.

وأكد مصدر مسؤول بشرطة النقل والمواصلات، أن الموافقة على إعادة تشغيل الخطوط الطوالى للقطارات بعد توقفها 41 يومًا، جاءت بعد طلب من هيئة السكك الحديدية، تمت دراسته من جانب الجهات الأمنية المختلفة.

وأشار المصدر إلى وضع شرطة السكك الحديدية، خطة لتأمين حركة التشغيل من خلال نشر أفراد من الشرطة السريين على أرصفة المحطات وداخل القطارات والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة وخبراء المفرقعات مع تشديد إجراءات التفتيش.

وقال المهندس حسين زكريا فضالي، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة، أنهت استعداداتها لعودة حركة القطارات بشكل تدريجي بعد موافقة الجهات الأمنية تمهيدا لاستئنافها بشكل نهائي على جميع الخطوط على أن تكون بداية حركة التشغيل بـ10 قطارات يوميا على خط الإسكندرية في المسافة مابين الاسكندرية وبنها، والعكس على أن يكون أول مواعيد قيام الرحلات بالقطار رقم 7 في الساعة 7.20 صباحًا من محطة بنها

وأوضح "فضالي" أن الهيئة، استغلت فترة توقف حركة القطارات في أعمال صيانة القاطرات والعربات من خلال العمل بمعدل 24 ساعة في كل الورش التابعة للهيئة لسد أي عجز محتمل بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة لتأمين المنشآت الهامة بالسكك الحديدية، إضافة إلى متابعة الخدمات الجديدة والمتميزة التي ستقدمها الهيئة بشكل يرضي المواطن والمصاحبة لقرار التشغيل.

ولفت إلى تكبد هيئة السكك الحديدية، خسائر تجاوزت 180 مليون جنيه، منها 11.7 مليون جنيه بسبب تدمير خط السكك الحديدية الذي يربط بين محافظتي مطروح والإسكندرية، بالإضافة إلى اقتحام وتدمير محطة السكك الحديدية بأسيوط، والتلفيات التى لحقت بمزلقان "أبوالنمرس" وحرق إحدى عربات القطار رقم 999، وهدم برج المراقبة ببني سويف، واقتحام وتدمير محطة محاجر أبوزعبل علاوة على 4 ملايين جنيه خسائر التشغيل يوميا.

من جانبه، أكد المهندس جلال دويدار، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمسافات الطويلة، أن الهيئة مستعدة فنيا تماما لاستئناف تشغيل حركة القطارات كليا علي جميع الخطوط بالقطارات المكيفة لكننا في انتظار الموافقات الامنية لافتا الي ان الهيئة عقدت اجتماعا أمس مع القيادات الأمنية تعهدت فيه شرطة السكك الحديدية بتأمين حركة تشغيل القطارات في الفترة المرحلية التي تبدأ من السبت المقبل.