إيقاف ثلاث طالبات شاركن فى وقفة أمام مدرسة ثانوية بالإسماعيلية 10 أيام

قررت إدارة مدرسة الزهور الثانوية بنات بالإسماعيلية إيقاف ثلاث طالبات اليوم، الأربعاء، عن الدراسة لمشاركتهن بمظاهرة أمام المدرسة، وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة بعد انتهاء مواعيد الدراسة.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن المديرية وقعت على قرار الإيقاف بحق الطالبات الثلاث لمدة 10 أيام لدعوتهن لحالة عصيان بين طالبات المدرسة.

وأضاف المصدر، أن أولياء أمور الطالبات احتجوا على قرار الإيقاف وتجمعوا أمام بوابة المدرسة لإعلان احتجاجهم، فيما استدعت إدارة المدرسة الشرطة للتعامل معهم، إلا أنهم غادروا المدرسة قبل وصول الشرطة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ثمانية تلاميذ مطلع الأسبوع الجارى، لمشاركتهم فى مسيرة تدعو للإضراب العام والعصيان المدنى مع بداية العام الدراسى.