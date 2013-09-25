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"الغد المشرق" تفتتح "مبادرة العناية بالأم والطفل" بفاقوس

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"الغد المشرق" تفتتح "مبادرة العناية بالأم والطفل" بفاقوس "الغد المشرق" تفتتح "مبادرة العناية بالأم والطفل" بفاقوس

قامت جمعية الغد المشرق بمدينة فاقوس بالشرقية صباح اليوم، بافتتاح مشروع "مبادرة العناية بالأم والطفل"، والممولة من الصندوق الاجتماعى، والتى تهدف لنشر الوعى بين الأمهات الريفيات وكيفية الحفاظ على سلامتهن وسلامة الطفل.
> وقال الدكتور عادل عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المشروع يقوم على تنفيذه 60 فتاة، تم منحهن تدريبات تأهيلية لذلك وسيتم منحهن راتبًا شهريًا حوالى 600 جنيه، لتحفيزهن على العمل، مضيفًا: "المشروع يستهدف 7 قرى بصفة مبدئية وهى "الصوالح – البيروم – الفدادنة – الزاوية- الروضة – الحجية- سلاطنة".
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