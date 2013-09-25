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محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد جمعية" الفجر" للصم والبكم

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محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد جمعية" الفجر" للصم والبكم محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد جمعية" الفجر" للصم والبكم

أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تألو جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع الفئات والشرائح المجتمعية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع عدد من ممثلى جمعية الفجر الجديد للصم والبكم برئاسة محمود رشوان، وشعبان ضيف أحمد أمين الصندوق، وبحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لعرض نبذة عن تاريخ وانشطة، كما استمع لمطالبهم والتى وعد بدراستها ووضع آلية خاصة لتلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين، وقد وجه أعضاء الجمعية الدعوة للمحافظ لزيارة مقر الجمعية ولقاء الأعضاء، ووعد المحافظ بقبول الدعوة وزيارة الجمعية قريباً.

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مصر 365