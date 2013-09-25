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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد مدارس دمنهور وبيت الطالبات

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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد مدارس دمنهور وبيت الطالبات بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد مدارس دمنهور وبيت الطالبات

قام اليوم الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بزيارة ميدانية للعديد من مدارس البحيرة، رافقه خلالها جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم التداوى وكيل المديرية، وفتحى عبد الغنى رئيس مجلس مدينة دمنهور، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد.
> كما تفقد محافظ البحيرة دار الأيتام، والتى أشاد بها كثيراً على ما تقدمه هذه الدار من خدمات فعلية ومشاركتها المجتمعية، والتى أوصى بزيادتها فى الأيام القليلة القادمة.

كما كان لدار المغتربات نصيب من الزيارة، حيث إن تلك الدار تعد خصيصاً بيتا للطالبات اللآتى يدرسن فى جامعة دمنهور.

من جانبه أوضح إبراهيم التداوى، وكيل المديرية، أن التعليم بمحافظة البحيرة مستقر ويتم معالجة المشاكل فوراً، وأثناء المتابعات والزيارات التى يقوم بها أو مديرو الإدارات وذلك على مستوى المحافظة، حيث شدد سيادته بناء على تعليمات السيد وكيل الوزارة أنه لابد من اتباع اللامركزية نحو اتخاذ القرارات اللازمة من أجل الصالح العام، واستقرار العملية التعليمية وفق القوانين والقواعد، وعدم مخالفة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

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