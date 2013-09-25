المتحدث باسم "الخمسين": إضافة نص إلى مادة "إنشاء الأحزاب" بحظر إنشائها على أساس ديني

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي الأربعاء 25-09-2013 14:17

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "إن اللجان النوعية أنجزت عددًا كبيرًا من المواد، وهو ما يعتبر من المرحلة الأولى وليس إقرارًا نهائيًا للمواد، حيث سيتم إرسالها للجنة الصياغة ثم إلى اللجنة العامة لإقرارها نهائيًا".

وأشار سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر انعقاد لجنة الخمسين بمجلس الشورى اليوم، غلى أن من بين المواد التي تم الانفاق عليها في اللجان النوعية هي المادة 54، الخاصة بإنشاء الأحزاب، موضحًا أنه تمت إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه من بين المواد التي تم تعديلها أيضا المادة 55، والتي تتعلق بالجمعيات الأهلية، حيث تمت إضافة نص يبعد جواز السلطات التدخل في شؤونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.