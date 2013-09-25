بالصور| مديرية أمن الجيزة تشن حملات لرفع إشغالات مدينة الشيخ زايد

كتب : محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز منذ 43 دقيقة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدنية الشيخ زايد.

وقاد الحملة اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود فاروق، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد حسام فوزي، رئيس مباحث القطاع، والمقدم محمد علي، رئيس مباحث الشيخ زايد، وأسفرت الحملات الأمنية عن رفع 100 حالة إشغال طريق، وضبط 50 من الباعة الجائلين، وحررت المباحث 40 إشغال طريق، و50 محضر نظافة، وحجزت المباحث 15 سيارة ميكروباص بدون ترخيص، و10 دراجات بخارية بدون ترخيص، وضبط 20 حالة سير عكس الاتجاه، وحجز 20 توك توك بدون ترخيص.