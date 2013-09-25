موسى: الصورة الأولى للدستور تكتمل الأسبوع المقبل.. ولا إقصاء لأحد

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 40 دقيقة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إن دستور مصر القادم سيتماشى مع معطيات القرن الـ21، مؤكدا أنه سيكون دستورا يوجه نظره للشباب بكافة تطلعاتهم التي تخدم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف موسى، خلال لقاءه باتحاد طلاب جامعة طنطا في لجنة الخمسين، ردا على طلب أحدهم بضرورة أن ينص الدستور على العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية سواء لرجال جماعة الإخوان أو الحزب الوطني، "اللجنة تنظر لمصر وتضع دستورا ليس به استبعاد أو إقصاء لأحد".

وتابع موسى "إذا وجه القانون اتهامات لأي شخص فليحاكم، والدستور سيخصص موادا للعدالة الانتقالية من أجل الاستثمار الجيد للشباب".

وكشف موسى أن الصورة الأولى للدستور ستكتمل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الوقت الذي منح لعمل اللجنة كاف جدا، خاصة وأن الشهر الأول من عملها سيحمل انتهاء مشروع الدستور في صورته الأولية، وسيكون الشهر الثاني هو إخراج الدستور في صورته النهائية.

وطالب اتحاد طلاب طنطا بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية بالمدنيين، واصفين دستور 2012 المعطل بأنه كان "سلق إخواني".

وقال محمد بدران، ممثل اتحاد طلاب مصر في اللجنة، إن الدستور المقبل سيهتم بالشباب، مبينا أن لقاء موسى بالاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات سيكون مستمرا.