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الشرطة السودانية تطلق «الغاز المسيل» لتفريق المحتجين على رفع دعم الوقود في الخرطوم

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الشرطة السودانية تطلق «الغاز المسيل» لتفريق المحتجين على رفع دعم الوقود في الخرطوم الشرطة السودانية تطلق «الغاز المسيل» لتفريق المحتجين على رفع دعم الوقود في الخرطوم
قال شهود ونشطاء بالسودان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على احتجاج مناهض للحكومة في العاصمة الخرطوم، الأربعاء، وسط حالة من الغضب من رفع الدعم على الوقود. وقال شهود إن متظاهرين أشعلوا النار في مبنى جامعي وعدة محطات بنزين وأغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي للمطار قرب فندق فخم. وقال مراسل «رويترز»  إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين فيما هرع مئات من الضباط ورجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية والمسلحين بالبنادق أو الهراوات إلى وسط المدينة. ورفعت الدعم على الوقود، الإثنين الماضي، سعيا لتقليص العجز المتزايد في ميزانيتها مما أثار حالة من الاستياء العام.

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