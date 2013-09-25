أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع وإصابة 30 شخصا فى هجومين استهدفا المجلس المحلى بقضاء الحويجة العراقى

Google+ Print
مصرع وإصابة 30 شخصا فى هجومين استهدفا المجلس المحلى بقضاء الحويجة العراقى مصرع وإصابة 30 شخصا فى هجومين استهدفا المجلس المحلى بقضاء الحويجة العراقى

أعلن مصدر أمنى بمحافظة كركوك أن أكثر من 30 شخصا بينهم ثلاثة من عناصر الجيش سقطوا بين قتيل وجريح خلال هجومين انتحاريين استهدفا مبنى المجلس المحلى لقضاء الحويجة جنوب غربى محافظة كركوك التى تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 250 كم شمالا.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين استهدفوا اليوم الأربعاء مبنى المجلس المحلى لقضاء الحويجة بتفجير سيارة مفخخة وقذائف هاون فى محاولة منهم لاقتحامه، مشيرا إلى أنه دار اشتباك مسلح بين قوات الأمن والمهاجمين مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش وسبعة مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى مقتل أربعة مسلحين.

وأضاف المصدر إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365