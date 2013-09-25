مصرع وإصابة 30 شخصا فى هجومين استهدفا المجلس المحلى بقضاء الحويجة العراقى

أعلن مصدر أمنى بمحافظة كركوك أن أكثر من 30 شخصا بينهم ثلاثة من عناصر الجيش سقطوا بين قتيل وجريح خلال هجومين انتحاريين استهدفا مبنى المجلس المحلى لقضاء الحويجة جنوب غربى محافظة كركوك التى تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 250 كم شمالا.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين استهدفوا اليوم الأربعاء مبنى المجلس المحلى لقضاء الحويجة بتفجير سيارة مفخخة وقذائف هاون فى محاولة منهم لاقتحامه، مشيرا إلى أنه دار اشتباك مسلح بين قوات الأمن والمهاجمين مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش وسبعة مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى مقتل أربعة مسلحين.

وأضاف المصدر إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.