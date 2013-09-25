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تعليق الدراسة فى الخرطوم وسط دعوات لإسقاط نظام البشير

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تعليق الدراسة فى الخرطوم وسط دعوات لإسقاط نظام البشير تعليق الدراسة فى الخرطوم وسط دعوات لإسقاط نظام البشير

أعلنت السلطات السودانية اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة بمدارس العاصمة حتى نهاية الشهر، وذلك وسط احتجاجات تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد بعد رفع الدعم عن المحروقات.

وأفاد المركز السودانى للخدمات الصحفية بأن "وزارة التربية بالخرطوم أعلنت عطلة بجميع مدارس الولاية حتى 30 سبتمبر"، فيما أشار الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى إلى أن الترتيبات "تمضى على قدم وساق لمرحلة ما بعد إسقاط النظام الحاكم فى السودان".

من جهته، اتهم حزب المؤتمر الوطنى الحاكم "عناصر من الجبهة الثورية" بالتسلل إلى الولايات للقيام بعمليات تخريب، وأعرب مسئول فى الحزب عن أمله "أن ينظر الناس إلى قضية الإصلاحات التى أعلنت عنها الحكومة من زاوية اقتصادية"، وقال إن "أى خلط مع الزاوية السياسية سوف يفرغ الخطاب من مضمونه"، مشيرا إلى "ظهور الملمح والتحريك السياسى فى التظاهرات".

وأعلنت الجبهة الثورية، التى تقاتل الحكومة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، دعمها وتأييدها الكامل لـ"الثورة التى انطلقت فى الخرطوم"، ودعت أفراد الشرطة والقوات النظامية إلى "عصيان أوامر النظام وعدم إطلاق الرصاص الحى وقتل إخوانهم"، وحذرت من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه دموية النظام حال تمادى فى قتل المتظاهرين".

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مصر 365

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