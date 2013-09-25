وزراء الإسكان العرب يناقشون كيفية سد الفجوة بين العرض والطلب فى السكن

قرر المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب فى ختام دورته الـ77 اليوم عقد الدورة 30 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالقاهرة يوم 17 ديسمبر المقبل على إن يكون محورها "التحكم فى الطاقة فى قطاع البناء: التجارب الفنية والإطار التشريعي"على ان يسبقها ورشة عمل إقليمية لمناقشة "مسودة الإستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة "يوم 15 ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وصرح وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية بدولة الكويت سالم مثيب الأذينة بأن المكتب التنفيذى ناقش موضوع لجنة الكودات العربية الموحدة للبناء واعتمد توصيات اجتماعات اللجنة الموحدة للبناء وتفعيل هذه الكودات ووضع آلية تنفيذية لمتابعة هذه الكودات باعتبارها من أولويات الدول العربية والخليجية فى مجال الإسكان بالإضافة إلى مناقشة موضوع سد الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن حيث تمت دعوة الدول العربية إلى تعميم الدراستين الأولى حول مفهوم السكن العشوائى والثانية المساكن الخالية وعلاقاتها بالحاجة السكانية بالوطن العربية والمعتمدة من قبل المجلس، على الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة منها الاسترشاد بها وكذلك موافاة الأمانة العامة بتجارب الدول العربية حول أسلوب إدارة وصيانة السكنات المشتركة، ومناقشة موضوع جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب حيث تم اختيار موضوع السكن الميسر لجائزة العام 2014.

وأوضح الأذينة، فى تصريحات له فى ختام اجتماع المكتب التنفيذى، أن الكويت لديها فلسفة فى موضوع توفير السكن سواء من خلال إنشاء المدن السكانية او سكن الضواحى من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكانية، مشيرا إلى إن هناك اتجاها جديدا وسياسة جديدة فى مجال السكن تتبعها دولة الكويت من خلال دراسات سيتم الإعلان عنها قريبا فى عملية إدارة المدن السكنية الجديدة.

وأكد أن توفير السكن هو مطلب تسعى كل الدول العربية لتوفيره لمواطنيها باعتباره من المحاور التى تتهم بها القمم الاقتصادية العربية وفقا إمكانيات كل دولة.

وأضاف أن المكتب التنفيذى تابع تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان خاصة التى عقدت بدولة الكويت عام 2009 حيث تم دعوة الدول العربية التى لم تواف بعد الأمانة العامة سرعة موافاتها بالإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ فقرات البرنامج التنفيذى لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية التنموية التى عقدت بالكويت 2009 فيما يخص مجال الإسكان.

كما تمت مناقشة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك التعاون العربى مع التجمعات الإقليمية والدول فى مجال الإسكان والتعمير حيث تم الاتفاق على أن تعرض على القمة العربية الإفريقية المقبلة فى الكويت فى نوفمبر المقبل وضع آلية للتعاون العربى الأفريقى لحل مشكلات السكن وذلك على غرار الإلية المتبعة بين الجانبين العربى والتركى فى مجال السكن والتنمية العمرانية.

واختتم الوزير تصريحاته بأن المكتب التنفيذى ناقش ملاحظات الدول العربية على الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم مسودة هذه الإستراتيجية بعد إدخال الملاحظات عليها والمقدمة من الأردن والجزائر والسعودية والسودان ومصر وتعميمها على الدول العربية لمناقشتها فى ورشة العمل الإقليمية التى ستعقد بمقر الجامعة العربية يومى 15 و16 ديسمبر المقبل تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية على الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المقررة بالقاهرة يومى 17 و18 ديسمبر لاعتمادها.