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الخارجية: الرد سيكون قاسي في حالة المساس بالأمن القومي المصري

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الخارجية: الرد سيكون قاسي في حالة المساس بالأمن القومي المصري الخارجية: الرد سيكون قاسي في حالة المساس بالأمن القومي المصري

 

نبيل فهمي وزير الخارجية

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى ان تمسك بحماية امنها القومى فى سيناء , مشددا علي ان أى مساس بالأمن القومى سيكون الرد عليه قاسى و هى رسالة موجهه للجميع و ليست لحركة حماس وحدها .
> ونفي السفير بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية ما نقلته إحدي الصحف العربية علي لسان وزير الخارجية نبيل فهمي بأنه من الوارد استخدام الخيار العسكرى مع حركة حماس , وقال عبد العاطي ” أن الوزير نبيل فهمي لم يتحدث عن عمل عسكري تجاه حركة حماس وإنما تحدث عن أن مصر لن تسمح لحركة حماس بالمساس بأمنها القومي , ومؤكدا في ذات الوقت أن مصر ترفض تجويع سكان القطاع، ولكن لن تسمح بأعمال التهريب .
> وكان وزير الخارجية اكد في حواره ان الرد سيكون قاصيا , كما قال المتحدث باسم الخارجية مشيرا الى ان اى رد سيكون على الارضى المصرية ووفق للقانون المصرى باعتباره هذا من أبجديات أى حكومة لتوفير الأمن للمواطن و حماية الأمن القومى و الذى يعتبر من حماية الحدود للدولة ,
> وقال السفير بدر عبد العاطي ” ان الرد القاسي الذى أشار اليه الوزير نبيل فهمي سيكون فى حالة انتهاك السيادة المصرية و على الاراضى المصرية و الرسالة موجهه للجميع و ليس لحركة حماس بعينها , مضيفا “اننا سنتمسك بفرض السيادة المصرية فى سيناء و اذا أثبتت حماس حسن النية ستجد معاملة حسنة اما اذا شعرنا بسؤء النية بما فيه تهديد للامن القومى المصري سيكون الرد قاصى .

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