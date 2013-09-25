محميات سيناء :لا يوجد ربط بين حوادث اسماك القرش والخراف النافقة بسواحل شرم الشيخ

قال محمد سالم مدير محميات جنوب سيناء انه لايوجد ربط بين حوادث اسماك القرش الاخيرة في شرم الشيخ في عام 2010م بين واقعة السفينة التي القت خراف نافقة على سواحل مدينة شرم الشيخ مشيرا انه لا توجد حقيقة علمية تؤكد ارتباط حوادث القرش بالتهام الخراف النافقة واضاف سالم ان الخراف التي القتها السفينة الرومانية امس الاول لم تتعرض لنهش والتهام القروش موضحا انه لا يوجد تغير فى سلوك اسماك القروش في البحر الاحمر.

وتابع سالم ان الاوضاع مستقرة وطالب وسائل الاعلام لعدم الربط بين حوادث القرش والخراف النافقة التي القتها سفينة رومانية، وكان عثر حراس البيئة بشرم الشيخ امس الاول على 10 خراف نافقة بسواحل شرم الشيخ القتها سفينة شحن خراف رومانية تدعى” دلتا” قادمة من خليج العقبة الأردني متجهة لدولة رومانيا.

وبفحص الخراف النافقة التي القتها السفينة وجود بها علامات تشير لدولة رومانيا مثبته في اذن الخراف، وقد تعقبت محميات جنوب سيناء وزارة البيئة سفينة الشحن الرومانية وتم التحفظ عليها فى ميناء السويس وتحرير محضر بالواقعة لتغريم السفينة.

وقال سالم ان وزارة البيئة تعد دراسة حديثة عن اسماك القرش بالبحر الاحمر والاسباب التي تؤدى لتغير سلوكها.

واشار سالم ان تعرض سواحل جنوب سيناء لأكثر من 10 مرات لواقعة القاء خراف نافقة من سفن عابرة ولم تعقبها حوادث اسماك قرش الا في عام 2010م بعدها بمدة 70 يوم مما يقلل احتمال الربط بينهما. مشيرا الى ان معدل حوادث اسماك القرش في البحر الاحمر طبيعي جدا.