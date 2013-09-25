ضبط شخص متورط في أعمال العنف بدلجا بديرمواس بالمنيا

نجحت سلطات الأمن بقرية دلجا في القاء القبض على احد المتهمين بالتحريض علي العنف والمتورطين في حرق دور العبادة المسيحية ، حيث كانت قوات الأمن قد داهمت منزله اليوم وقامت بالقاء القبض عليه .

كان اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من قوات الأمن المتواجده بقرية دلجا يفيد بالقاء القبض علي احد البلطجية ويدعي “موسي موسي حسين عبد الحفيظ” 40 سنه احد المطلوب ضبطهم واحضارهم امام النيابه العامة بتهمة التحريض والتعدي علي دور العبادة ونقطة الشرطة وقد تم اقتياد المتهم تمهيدا لعرضه علي النيابه التي تباشر التحقيق مع المقبوض عليهم في وقائع التعدي علي الممتلكات العامة ودور العبادة المسيحية.