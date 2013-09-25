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بالصور.. 3 ملايين جنيه لتطوير مركز الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم

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بالصور.. 3 ملايين جنيه لتطوير مركز الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم بالصور.. 3 ملايين جنيه لتطوير مركز الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم

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تفقد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم ، والدكتور عدلى سعداوى عميد كلية رياض الأطفال ، نادي اعضاء الجامعة وهيئة التدريس والمقام علي مساحة 450 م ويضم ( ريسبشن كبير ومطعم واستراحات ) ومن المتوقع ان يقام المبني من 6 طوابق ، ثم تفقد مركز الانشطة الطلابية والذي يضم المبني الاداري وصالات الانشطة من تنس طاولة وجيم والعاب وصالات اللياقة البدنية وغرف للخدمات وحمام سباحة وملعبين للكرة الخماسية وملاعب للكرة الطائرة والتنس الارضي وكرة اليد والسلة.

اكد محافظ الفيوم علي ضرورة انهاء جميع الاعمال في موعدها المحدد لتقديم خدماتها للأساتذة والطلاب مع تشجير الاماكن المحيطة بالمبنيين ودهان واجهات العمارات المواجهه.

وصرح الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم انه تم تخصيص مبلغ 3 ملايين جنية لتطوير مركز الانشطة الطلابية ومن المنتظر افتتاحة في 8 من اكتوبر القادم بحضور السيد رئيس المجلس القومي للرياضة.

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