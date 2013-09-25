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"بلاكبيري" تجد مشتريًا لشركتها بـ4.7 مليار دولار

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"بلاكبيري" تجد مشتريًا لشركتها بـ4.7 مليار دولار "بلاكبيري" تجد مشتريًا لشركتها بـ4.7 مليار دولار

كتب : أ ش أ الأربعاء 25-09-2013 12:55

تستعد شركة بلاكبيري، إحدى كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية، والتي تعاني من مصاعب مالية مؤخرا، للبيع إلى مشتر كندي مقابل تسعة دولارات للسهم.

فقد عثرت شركة بلاكبيري، التي هيمنت في وقت من الأوقات على سوق صناعة الهواتف الذكية والتي واجهت أوقاتا عصيبة في السنوات الاخيرة، على مشتر مستعد لدفع 4.7 مليار دولار لشراء الشركة المتعثرة، حيث وافقت شركة "فيرفاكس" الكندية، التي تملك 10% من أسهم بلاكبيري بالفعل، إلى الانضمام الى اتحاد شركات أخرى لشراء بلاكبيري بقيمة تسعة دولارات للسهم.

وستقوم هذه الخطوة بتحويل بلاكبيري إلى شركة خاصة، ورفع إدراج اسمها من بورصة نازداك كشركة تكنولوجية عامة، حيث هبطت أسهمها من أعلى سعر لها 148 دولار للسهم في يونية 2008 ،حتى وصلت الان الى 8 دولار للسهم.

وعند الإعلان عن صفقة البيع، ارتفعت أسهم بلاكبيري بنسبة متواضعة تصل إلى 2% ليصل سعر السهم إلى 8.85 دولار، ما أعطى الشركة قيمة سوقية تصل إلى 4.65 مليار دولار.

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DMC

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