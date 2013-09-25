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45 شكوى قد تمنع 12 ناديا سعوديا من قيد محترفيهم

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45 شكوى قد تمنع 12 ناديا سعوديا من قيد محترفيهم 45 شكوى قد تمنع 12 ناديا سعوديا من قيد محترفيهم

كشف عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن وجود 45 شكوى تمنع 12 ناديا من تسجيل محترفيهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتبدأ فترة القيد الشتوي في يوم 16 ديسمبر 2013 وتنتهي 14 يناير 2014.

ويشارك 14 ناديا في الدوري السعودي، إلا أن البرقان رفض الكشف عن هوية الناديين الذين لم يتم التقدم بشكاوي في حقهما.

وأوضح البرقان لصحيفة "الإقتصادية" أنه يتعين على الأندية توفيق أوضاعها، خاصة وأن اللائحة ستطبق على الجميع ولا يوجد نادي كبير أو ذو جماهيرية.

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