أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير المالية: الحكومة تستهدف نمواً ما بين 3 و 3.5 % خلال العام الحالي

Google+ Print
وزير المالية: الحكومة تستهدف نمواً ما بين 3 و 3.5 % خلال العام الحالي وزير المالية: الحكومة تستهدف نمواً ما بين 3 و 3.5 % خلال العام الحالي

الدكتور أحمد جمال وزير المالية

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن أن تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى ما بين 3 و 3.5 فى المائة خلال العام المالى الحالى 2013 / 2014 مقابل 2.2% خلال العام المالى السابق من خلال محفزات مالية ونقدية.

وأضاف جلال، فى مؤتمر عقدته المجموعة المالية هيرميس مساء أمس الثلاثاء بحضور عدد من المستثمرين الأجانب، أن الحكومة تعول حالياً على عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة عقب استعادة الأمن مستبعداً أن يقترن النمو الإقتصادى المرتقب بارتفاع فى معدلات التضخم نظراً للركود الإقتصادى النسبى الراهن.

ورجح استمرار دوران معدلات التضخم حول حاجز الـ 10%، لافتاً إلى سعى الحكومة نحو خفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج القومى خلال العام المالى الحالى فى مقابل 14% فى العام المالى الماضى من خلال الاعتماد على المساعدات الخليجية ذات تكاليف الاقتراض المخفضة نسبياً وخفض فاتورة الدعم وتطبيق برامج إصلاح مالية وترشيد دعم المنتجات البترولية.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تهدف لتحفيز النمو الإقتصادي من خلال الإستفادة من الدعم الخارجي من دول مجلس التعاون الخليجي ، فضلاً عن القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع الإقتصاد على مسار مستدام .
> وأشار الوزير إلى تركيز الحكومة على توفير التدابير المالية اللازمة نتيجة ارتفاع المطالب الإجتماعية منذ ثورة 25 يناير، موضحاً أن زيادة الحد الأدنى للأجور العام كان خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، وهناك خطوات أخرى تشمل زيادة الإنفاق على الصحة وتحسين الخدمات الإجتماعية.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج