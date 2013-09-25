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نيوزيلندا توقف تصدير التفاح إلى الصين بعد اكتشاف حالات عفن

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نيوزيلندا توقف تصدير التفاح إلى الصين بعد اكتشاف حالات عفن نيوزيلندا توقف تصدير التفاح إلى الصين بعد اكتشاف حالات عفن

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن نيوزيلندا أوقفت تصدير التفاح إلى الصين، بعد اكتشاف السلطات الصينية وجود تعفن فى ثلاث شحنات قادمة من نيوزيلندا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة الصناعات الأساسية فى نيوزيلندا القول إن العفن الذى ينتج عن فطر "نيو فابرايا ألبا" لا يمثل خطرا على صحة المستهلكين، لكن السلطات الصينية تمنع دخول أى شحنات مصابة به لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامة القطاع الزراعى.

وقال ستيفن بوتشر مدير الاستيراد والتصدير فى وزارة الصناعات الأساسية النيوزيلندية، إن "حكومة وقطاع زراعة التفاح فى نيوزيلندا يعملان مع مسؤولى الحجر الزراعى الصينى لتقديم كل المعلومات الفنية والعملية المطلوبة بشأن فطر نيو فابرايا ألبا".
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