أبلايد ماتريالز تشترى طوكيو إلكترون بأكثر من 7 مليارات دولار

تشترى أبلايد ماتريالز منافستها طوكيو إلكترون فى صفقة مبادلة أسهم تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار، وتجمع بين أكير شركة لصناعة الرقائق فى العالم وثالث أكبر شركة فى وقت يتباطأ فيه الطلب على منتجاتهما، وتواجهان صعوبة أكبر فى تحقيق أرباح.

ويتوقع المحللون أن تقر أجهزة مكافحة الاحتكار الصفقة التى ستفرز شركة قيمتها حوالى 29 مليار دولار، وتصل حصة مساهمى أبلايد ماتريالز فيها إلى 68% بحسب البيان الصادر عن الشركتين أمس الثلاثاء.

وهذه ثانى أكير صفقة أجنبية لشراء شركة يابانية وفقا لبيانات تومسون رويترز وتصل قيمتها إلى 7.06 مليار دولار، ويشمل المبلغ صافى الدين مع استبعاد رصيد السيولة. كانت سيتى جروب اشترت نيكو كورديال كورب مقابل 7.9 مليار دولار فى 2007".

وأغلقت أسهم أبلايد ماتريالز مرتفعة 9% فى بورصة ناسداك عند 17.45 دولار، وجاء الإعلان عقب إغلاق بورصة طوكيو، حيث أنهى سهم طوكيو إلكترون التعاملات على ارتفاع 0.4%.

وتراجع صافى ربح الشركة الأمريكية باطراد فى العامين الأخيرين، ومنيت بخسارة فصلية مرتين خلال تلك الفترة. وفى يوليو أعلنت طوكيو إلكترون تراجع الأرباح الفصلية 23%.

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