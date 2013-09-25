مجلس جامعة المنيا يقبل استقالة "ضياء المغازى"

وافق مجلس جامعة المنيا، فى جلسته الأخيرة المنعقدة فى 24 من سبتمبر الجارى برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، على قبول استقالة الدكتور ضياء المغازى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، واعتبار المنصب شاغراً.

كما وافق المجلس على توفير أتوبيسات مكيفة بأجر رمزى لنقل أعضاء هيئة التدريس المغتربين من القاهرة للمنيا والعكس، مساهمة من الجامعة فى حل مشكلة المواصلات بعد توقف حركة سير القطارات بسبب الأحداث الجارية، ولضمان سير العملية التعليمية بالجامعة.

كما وافق المجلس على تحديد شرط قضاء عضو هيئة التدريس فصلاً دراسياً كاملاً لا يقل عن ثلاثة أشهر كشرط للترشيح لمنصب رئيس قسم بالكلية.

ووافق المجلس على ترشيح الدكتور محمد السيد عميد كلية الآداب، والدكتور محسن أبو النور عميد كلية التربية الرياضية، لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة، كما وافق على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بكلية التربية الرياضية قسم علوم الحركة، ولقب أستاذ مساعد لـ3 مدرسين بكليات التربية الرياضية والسياحة والفنادق والصيدلة، ومنح 16 باحثاً لدرجة الماجستير بكليات الآداب والتربية وطب الأسنان والتربية الرياضية والآداب والتربية والهندسة والطب والسياحة والفنادق.

وعلى هامش اجتماع المجلس تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير بمساعدة 300 طالب وطالبة، من طلاب المدن الجامعية، بدفع مصروفات الإقامة خلال العام الجامعى 2013/2014 من خلال برنامج (ابن السبيل)، حيث وقع البروتوكول الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة والعميد مجدى سليم مدير العمليات بالمؤسسة وأحمد صلاح مدير المؤسسة بالمنيا.

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