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11 قتيلاً بينهم ستة من عائلة واحدة فى أعمال عنف جديدة فى العراق

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11 قتيلاً بينهم ستة من عائلة واحدة فى أعمال عنف جديدة فى العراق 11 قتيلاً بينهم ستة من عائلة واحدة فى أعمال عنف جديدة فى العراق

قتل ستة أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم فى بغداد اليوم الأربعاء، فيما قتل خمسة آخرون بينهم جنديان فى أعمال عنف جديدة فى العراق، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر فى وزارة الداخلية، إن "ستة أشخاص، هم رجل وزوجته وسيدة وأطفال ثلاثة من عائلة واحدة، قتلوا بأسلحة كاتمة للصوت داخل منزلهم فى منطقة الشعب" فى شمال شرق بغداد.

وفى بعقوبة شمال شرق بغداد، قال ضابط برتبة مقدم فى الشرطة إن "مسلحين مجهولين اغتالوا اثنين من الفلاحين فى المقدادية" إلى الشمال الشرقى من بعقوبة.

وفى هجوم أخر، قال الملازم الأول إسلام الجبورى من الشرطة إن "موظفا فى دائرة زراعة نينوى قتل فى هجوم مسلح لدى خروجه من منزله فى حى القدس فى شرق الموصل".

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