تواصل الاحتجاجات الغاضبة فى السودان بعد رفع الدعم عن الوقود

قال شهود ونشطاء بالسودان، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على احتجاج مناهض للحكومة فى العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، وسط حالة من الغضب من رفع الدعم على الوقود.

وقال شهود إن متظاهرين أشعلوا النار فى مبنى جامعى وعدة محطات بنزين وأغلقوا الطريق الرئيسى المؤدى للمطار قرب فندق فخم.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين فيما هرع مئات من الضباط ورجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية والمسلحين بالبنادق أو الهراوات إلى وسط المدينة.

ورفعت الحكومة الدعم على الوقود الاثنين الماضى سعيا لتقليص العجز المتزايد فى ميزانيتها مما آثار حالة من الاستياء العام.