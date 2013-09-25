إصابة عامل بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بالمنشاة بسوهاج‎

أصيب عامل بطلق ناري في تجدد الأشتباكات بين عائلتي “الونايسة ، القرايطة ” بسوها بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما بناحية عزبة النمر بقرية الزارة بمركز المنشاة .

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة المنشاة ، يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية عزبة النمر بقرية الزارة بدائرة المركز.

بالأنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين بعض أفراد عائلتي ” الونايسة ، القرايطة ” تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة عبد الهادي محمود عبد الحليم 35 سنة عامل ، ينتمي لعائلة “القرايطة ” بطلق ناري بالكتف الأيمن، كما تبين من الفحص وجود خصومة ثأرية بين الطرفين مقيده برقم 2 لسنة 2011 بسبب خلافات الجيرة.

وبسؤال المصاب اتهم جمال محمد عبد العظيم وشقيقه السيد ينتميان لعائلة “الونايسة “، بالتعدي عليه بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة أحدهما لإجبار شقيقه علي تغيير أقواله في القضية رقم 7643 إداري مركز المنشأة لسنة 2011.

ومن جانبها كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3548 إداري المركز، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.