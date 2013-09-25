رفض طعن شركة المياه على إنهاء دعوى تلوث مياه إمبابة

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الطعن المقدم من شركة مياه الشرب على قرار محكمة الأمور المستعجلة بانتهاء دعوى تلوث مياه الشرب بإمبابة على ماورد بتقرير اللجنة الثلاثية بإثبات أن المياه ملوثة ، وعدم قبول الطعن شكل ومضمون .

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر وليد فاضل قد قضت بانتهاء دعوى تلوث مياه الشرب بإمبابة على ما ورد بالتقرير اللجنة الثلاثية بثبوت أن المياه ملوثة.

وكانت المحكمة قد تسلمت تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة والذي أكد عدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمى وغير مطابقة للقرار رقم 458 لسنة 2007 لعدم مطابقتها لكل من المعايير الصحية البكتريولوجية لوجود بكتيريا القولون النموذجى لارتفاع العدد البكتيرى ولمعايير الخواص الطبيعية لزيادة العكارة عن الحدود المقررة واللون مائل للاصفرار.

يذكر أن المحكمة أمرت بتسليم العينة للمعامل المركزية بوزارة الصحة مع بيان مصدر المياه، ومكان أخذ العينة وحددت المحكمة جلسة اليوم لورود التقرير.

وكانت المحكمة قد أمرت بجلسة سابقة بندب لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان لتكون مهمتها بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما سعى أن يقدمه الخصوم منها، وذلك لإجراء الفحوص والتحاليل للمياه لبيان ما بها من شوائب وسببها، وعما إذا كانت خاضعة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى من عدمه، إلا أن اللجنة لم تنفذ قرار المحكمة، وذلك في الدعوى القضائية المقامة من ضد كل من رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمطالبتهما بندب لجنة للذهاب إلى قرية أتريس بمركز إمبابة بالجيزة، لتحليل مياه الشرب قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب سائلة وصلبة، وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه