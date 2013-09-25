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ميسي ينفي ' أكاذيب ' أعتراضه على قرار استبداله

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ميسي ينفي ' أكاذيب ' أعتراضه على قرار استبداله ميسي ينفي ' أكاذيب ' أعتراضه على قرار استبداله

(إفي) - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يعترض على قرار المدير الفني لبرشلونة الإسباني جيراردو تاتا مارتينو باستبداله في الدقيقة 80 من عمر مباراة ريال سوسييداد، والتي انتهت بفوز البرسا بأربعة أهداف مقابل واحد.

وقال ميسي، في بيان عبر حسابه على التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "لم أقم بأي اشارة اعتراضا على قرار مارتينو استبدالي".

وتابع "لا أحد يحب استبداله، ولكن ينبغي علينا تقبل الأمر لأنه الأفضل بالنسبة للفريق".

وأضاف "ما لن أقبله هو أن تطلق بعض وسائل الإعلام أكاذيب حول كل ما يحدث لي".

كان مارتينو قد أكد "ليو لا يحب استبداله مطلقا. واجبي الاعتناء به. نحتاج لأن يكون في أفضل حالاته في المراحل الأخيرة من الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا".

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