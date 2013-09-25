بالفيديو - مدافع توتنام يمنع مهاجم أستون فيلا من التهديف ' بشد الشورت '

شهدت مباراة أستون فيلا وتوتنام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية واقعة طريفة بعد أن حاول فيرتونخين مدافع توتنام الإنجليزي منع نيكولاس هيلانيوس مهاجم أستون فيلا من تسديد الكرة عن طريق جذب سروال اللاعب.

وكان هيلانيوس في طريقه للتهديف في مرمى براد فريدل حارس توتنام قبل أن يحاول إيقافه فيرتونخين بكل الطرق المتاحة ويفشل حتى قام بجذب سرواله إلا أن هذا لم يمنع هيلينيوس من تسديد الكرة إلا أنه فشل في التسجيل.

وانتهت المباراة بفوز توتنام بنتيجة كبيرة قوامها 4-0 ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس المحترفين الإنجليزية.

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