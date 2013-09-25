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دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة

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دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم وتقوية الذاكرة

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أفاد باحثون أمريكيون، بأن نوم القيلولة يساعد الأطفال على تعزيز التعلم وتقوية الذاكرة وزيادة أنشطة مراكز المخ.

وأفادت دراسة محدودة، أجريت حديثا في الولايات المتحدة، أن خلود الأطفال في نوم القيلولة لمدة ساعة بعد الغذاء يمكن أن تساعدهم في التعلم من خلال تعزيز قوة الدماغ وزيادة النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعلم ودمج المعلومات الجديدة.

وقال الباحثون الأمريكيون، إن نوم القيلولة، يبدو أنه يساعد الأطفال من عمر ثلاثة إلى خمسة أعوام في تذكر أفضل للدروس في مرحلة ما قبل المدرسة.

ودرس الباحثون في جامعة "ماساشوستس أمهيرست" حالة 40 صغيرا ووضعوا نتائج الدراسة في دورية الاكاديمية الوطنية للعلوم، التي أكدت استمرار فوائد نوم القيلولة في فترة ما بعد الظهر إلى اليوم التالي.

وذكرت صحيفة "يو أس توداي" الأمريكية أمس، أن نتاج الدراسة خلصت إلى أن القيلولة حاسمة في تعزيز الذاكرة والتعلم في وقت مبكر.

وقالت الباحثة ريبكا سبنسر، رئيسة فريق البحث إن نوم القيلولة مهم للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وأن الدراسة تظهر أن نوم ما بعد الظهر يساعد الأطفال بصورة أفضل على تذكر ما تعلموه في رياض الأطفال.

وأضافت كبيرة الباحثين، أن الأطفال الأكبر سنا سينخفض بشكل طبيعي نومهم خلال النهار ولكن ينبغي تشجيع الأطفال الأصغر سنا على الحصول على نوم القيلولة.

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DMC

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