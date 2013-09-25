الأهلي يستعد للقطن بودية وحيدة

يستعد الأهلي لخوض مواجهة القطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمباراة ودية وحيدة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر لـFilGoal.com "نخوض مباراة ودية يوم 29 أو 30 سبتمبر الجاري، لم يتحدد طرفها إلى الأن."

وأضاف عبد الحفيظ "ستكون المباراة هى الاستعداد الوحيد لنا لمواجهة القطن بجانب التدريبات."

ومن المقرر أن يحل المارد الأحمر ضيفا على القطن في الخامس من أكتوبر المقبل على ملعب الأخير في مدينة جاروة الكاميرونية.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي كمتصدر المجموعة الأولى، بينما وصل القطن باحتلاله وصافة المجموعة الثانية.