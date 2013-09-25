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آمال ماهر بين أجمل 50 امرأة على مستوى العالم لعام 2013

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آمال ماهر بين أجمل 50 امرأة على مستوى العالم لعام 2013 آمال ماهر بين أجمل 50 امرأة على مستوى العالم لعام 2013

كتب : أ ش أ الأربعاء 25-09-2013 10:49

أكدت المطربة آمال ماهر، إنها سعيدة بتواجدها بين أجمل 50 إمرأة على مستوى العالم لعام 2013، واستحواذها علي المرتبة 37 بين جميلات العالم.

وقالت ماهر إنها دائماً تهتم بالتصنيفات على المستوي الفني، وبشكل خاص كل مايتعلق بالغناء والموسيقى لأنه مجالها، لكن هذه هي المرة الأولى لها التي تهتم فيها بهذا النوع من التصنيفات الخاصة بالجمال والموضة.

وأضافت أنها تهتم بمظهرها بشكل غير عادي من خلال الرياضة والموضة في الأزياء والمكياج، بحكم كونها فنانة لابد وأن تظهر بشكل لائق أمام جمهورها الذي يحبها ويحترمها.

وأوضحت أنها تستعين أحيانا بمتخصصين في هذا المجال لكي تواكب الموضة وتبقى جميلة في معجبيها، لكن بعد هذا التصنيف سوف تهتم أكثر من ذي قبل، مؤكدة أنه يشرفها أن تكون المرأة الجميلة التي تمثل نساء في قائمة أجمل خمسين امرأة في العالم.

ونشرت مجلة "World Actuality''، تصنيفًا حول أجمل 50 امرأة على مستوى العالم لعام 2013، حيث احتلت أمال ماهر المرتبة الـ37، بين مجموعة كبيرة من النجمات العرب والأجانب، ومنهم الممثلة الأمريكية ميجان فوكس، التي احتلت المرتبة السادسة، متفوقة على الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي احتلت المرتبة 22، والممثلة إيفا منديز، التي احتلت المرتبة 42، بينما احتلت المركز الثامن عشر، الأميرة أميرة الطويل، أما أجمل امرأة على مستوى العالم، حصلت عليها الموديل البوسنية عايدة دابو.

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