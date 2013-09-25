أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

قوات الأمن بداغستان تتمكن من القضاء على اثنين من العناصر المسلحة بجنوب روسيا

  • 4
Google+ Print
قوات الأمن بداغستان تتمكن من القضاء على اثنين من العناصر المسلحة بجنوب روسيا قوات الأمن بداغستان تتمكن من القضاء على اثنين من العناصر المسلحة بجنوب روسيا

ارشيفية

تمكنت قوات الأمن في داغستان بجنوب روسيا من القضاء على مسلحين إثنين بينهما قائد جماعة إجرامية تطلق على نفسها اسم “قدر”.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم (الأربعاء) عن مصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قوله إن “مسلحين اثنين قاما بإطلاق النار على سيارة تابعة لقوات الأمن على مشارف عاصمة جمهورية داغستان مجح قلعة ..مما دفع قوات الأمن لإطلاق الرصاص عليهم”.

وأضاف أن لجنة مكافحة الإرهاب تعتبر أن هذين المسلحين متورطين في عدة جرائم مثل قتل المدنيين ومحاولات اغتيال رجال الأمن ,مشيراً إلى أن رجال الأمن عثروا في مكان الحادث على كمية كبيرة من الذخيرة الحية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا