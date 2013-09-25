قوات الأمن بداغستان تتمكن من القضاء على اثنين من العناصر المسلحة بجنوب روسيا

تمكنت قوات الأمن في داغستان بجنوب روسيا من القضاء على مسلحين إثنين بينهما قائد جماعة إجرامية تطلق على نفسها اسم “قدر”.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن مصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قوله إن “مسلحين اثنين قاما بإطلاق النار على سيارة تابعة لقوات الأمن على مشارف عاصمة جمهورية داغستان مجح قلعة ..مما دفع قوات الأمن لإطلاق الرصاص عليهم”.

وأضاف أن لجنة مكافحة الإرهاب تعتبر أن هذين المسلحين متورطين في عدة جرائم مثل قتل المدنيين ومحاولات اغتيال رجال الأمن ,مشيراً إلى أن رجال الأمن عثروا في مكان الحادث على كمية كبيرة من الذخيرة الحية.

أ ش أ