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تركيا تستضيف مؤتمراً للترويج للإخوان

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تركيا تستضيف مؤتمراً للترويج للإخوان تركيا تستضيف مؤتمراً للترويج للإخوان

يعقد في اسطنبول بتركيا على مدى يومين مؤتمر “العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب”، ويأتي المؤتمر بعد استضافة اسطنبول لمؤتمر مماثل بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية في يوليو الماضي.

يختلف هذا المؤتمر عن السابق، فمن بين الجهات المنظمة للمؤتمر الذي يبدو من عنوانه أنه مخصص لبحث الملف المصري منتدى المفكرين الإسلاميين والمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، وهما مؤسستان تتهمان بأنهما واجهتان للجهاز السياسي في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

وحسب جدول الأعمال والأوراق التحضيرية للمؤتمر فإنه يبحث “الموقف الدولي من التحولات الديمقراطية في دول الربيع العربي والخطاب السياسي الإسلامي المستقبلي. ومستقبل العلاقات مع النظام الدولي والغربي والإقليمي تجاه الديمقراطية والحريات في المنطقة”.

يشارك في المؤتمر، إلى جانب القادمين من دول عربية واسلامية، عدد من الاسلاميين أو المتعاطفين معهم من دول أوروبا وأميركا الشمالية.

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