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مقتل اثنين من الحرس الوطنى السعودى خلال تمارين

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مقتل اثنين من الحرس الوطنى السعودى خلال تمارين مقتل اثنين من الحرس الوطنى السعودى خلال تمارين

أدى انفجار قنبلة داخل إحدى العربات العسكرية خلال تمارين بالذخيرة الحية عصر الثلاثاء إلى مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطنى، وفقا لما أعلنه مسئول اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث الرسمى بوزارة الحرس الوطنى العقيد خالد المقبل قوله إن حادثا عرضيا وقع فى ميدان التدريب للحرس الوطنى فى خشم العان، شرق الرياض، أسفر مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف أن الحادث وقع أثناء "تطبيق برنامج تدريبى اعتيادى لإحدى وحدات الحرس الوطنى بالذخيرة الحية، إثر انفجار قنبلة داخل عربة عسكرية أدى إلى احتراقها".

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